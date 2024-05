Bëni këtë veprim gjatë drejtimit të mjetit në trafik? Atëherë jeni psikopat

Nëse udhëtoni gjatë trafikut në orët e pikut, atëherë ndonjëherë mund të duket sikur rrugët janë plot me psikopatë. Por shkencëtarët kanë përcaktuar tani se ekziston një zakon i zakonshëm gjatë vozitjes që mund të jetë një shenjë se dikush është në të vërtetë një psikopat.

Studiuesit nga Universiteti i Regensburgut gjetën një lidhje të rëndësishme midis tipareve psikopatike dhe përdorimit të telefonit tuaj celular gjatë timonit. Drejtuesit që u testuan shumë për tipare të errëta të personalitetit, makiavelizmi, narcisizmi dhe psikopatia, kishin shumë më tepër gjasa të përdornin telefonat e tyre dhe të ndiheshin më pak fajtorë për këtë. Studimi zbuloi gjithashtu se shoferët me nivele të larta të psikopatisë kishin një të tretën më shumë gjasa se mesatarja për të kryer një shkelje trafiku në 12 muajt e fundit.

Në studim, studiuesit mblodhën të dhëna nga 989 shoferë gjermanë të cilët iu nënshtruan anketave për të testuar për secilën nga tre tiparet e personalitetit të errët, të renditura në një shkallë nga një deri në pesë. Sondazhi i tyre zbuloi se 61 për qind e pjesëmarrësve pranuan se përdornin smartfonin e tyre gjatë vozitjes të paktën herë pas here. Megjithatë, studiuesit zbuluan se rezultatet më të larta për cilindo nga tre tiparet e errëta treshe ishin të lidhura me rritjen e përdorimit të telefonit gjatë vozitjes.

Drejtuesit me rezultate më të larta për narcisizëm dhe psikopati kishin gjithashtu më pak gjasa të ndiheshin fajtorë për sjelljen e tyre problematike të drejtimit. Ata që shënuan shumë rezultate për makiavelizmin, një tipar personaliteti i lidhur shpesh me sjelljen manipuluese, kishin më shumë gjasa të përpiqeshin të fshihnin përdorimin e tyre të telefonit.

Studiuesit, në punimin e tyre të botuar në PLOS One, shkruajnë: ‘Kështu, njerëzit me personalitete të Triadës së Errët priren të përdorin telefonat e tyre më shpesh gjatë vozitjes.’

Studiuesit zbuluan gjithashtu se tiparet psikopatike ishin një parashikues i mirë nëse dikush do të kishte kryer një shkelje trafiku. Për dikë me rezultatin minimal të psikopatisë 1, studiuesit parashikojnë se ka një probabilitet prej 9.89 për qind që ata të kenë kryer një kundërvajtje drejtimi në 12 muajt e fundit. Për dikë me një nivel mesatar psikopatie, probabiliteti për të kryer një shkelje të drejtimit është 24 për qind. Kjo rritet në një shans 56 për qind për një rezultat psikopatie prej 4.33, që ishte rezultati më i lartë i matur nga studiuesit.

Pjesëmarrësit u testuan gjithashtu për përdorim problematik të telefonit inteligjent (PSU), që është një përdorim i tepruar i telefonave deri në pikën në të cilën ndikohen negativisht fushat e tjera të jetës. Studiuesit vërejnë se ky fenomen mund të jetë çuditërisht i zakonshëm, me 50 për qind të të anketuarve në një sondazh që thonë se nuk mund të jetonin pa një smartphone. Studiuesit zbuluan se PSU, pavarësisht nga tiparet e tjera të personalitetit, ishte parashikuesi më i fortë i përdorimit të telefonit gjatë vozitjes.