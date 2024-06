Arrestohet në Dubai Durim Bami! Ishte në kërkim nga SPAK për operacionin 'Revanshi'

Sot ne date 12 qershor 2024 eshte arrestuar ne Dubai me qellim ekstradimi drejt vendit tone shtetasi Durim Bami datelindja 29.10.1979 pasi Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar, me vendimin Nr.49 Date 15.05.2024, ka caktuar masen e sigurise "Arrest me burg", per kete shtetas per veprat penale; "Sigurimi kushteve dhe i mjeteve materiale per te kryer vrasje".



"Grup i strukturuar kriminal", "Kultivim i lëndeve narkotike", dhe "Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale, ose grup i strukturuar kriminal", parashikuar nga nenet, 80, 284, 333/a dhe 334/1 te Kodit Penal.