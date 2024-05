Aksident tragjik, vdes pasagjeri 20-vjeçar, shoferi në gjendje të rëndë te Trauma

Një aksident tragjik është regjistruar këtë të diel në Tropojë, ku për pasojë ka humbur jetën një i ri dhe ka mbetur i plagosur në gjendje të rëndë një tjetër.

Sipas Policisë, në aksin rrugor Bajram Curri-Valbonë, automjeti tip “Volkswagen” me drejtues shtetasin A. S., 20 vjeç, dyshohet se duke drejtuar automjetin me shpejtësi ka humbur kontrollin e tij dhe është përplasur me bordurën anësore të rrugës.



Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën pasagjeri në automjet, shtetasi E. Gj., 20 vjeç, banues në Bajram-Curri, ndërsa drejtuesi i automjetit, bashkëmoshatar i viktimës është dërguar në spitalin e Traumës, në gjendje të rëndë shëndetësore.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.