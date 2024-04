58 mijë kallëzime në 2020/ Kryeprokurori akuzon policinë për punë të dobët

Në vitin 2020, Prokuroria trajtoi më shumë se 58 mijë kallëzime. Gjatë raportimin në Komisionin e Ligjeve për kriminalitetin, kreu i organit të akuzës Olsian Çela vuri në dukje se mbizotëron krimi i vjedhjes, i ndjekur nga ato kundër rendit apo dhunës në familje. Ajo që bie në sy është se prokuroria pushoi një numër të konsiderueshme të çështjeve të vrasjeve, trafikut të drogës apo të trafiqeve të tjera.

Për veprat penale të trafiqeve të paligjshme, në vitin 2020, treguesi i efektivitetit është relativisht i ulët, përkatësisht 31,25 % dërguar gjyqit dhe 68,75 % të pushuara.Sa i përket veprave penale lidhur me narkotikët, edhe pse në vitin 2020 ka një rritje prej 17,80 % të numrit të procedimeve të regjistruara për këtë grupveprash penale në krahasim me vitin 2019, ndjekja penale ka rezultuar efektive, për faktin se 58,42 % e çështjeve janë dërguar gjyqit, ndërsa 41,58 % e çështjeve janë pushuar.Në vitin 2020 për “Krime kundër jetës të kryera me dashje” janë dërguar për gjykim 31,66 % e çështjeve dhe janë pushuar 68,34% e çështjeve. Në këtë grupveprash, duke veçuar veprën penale të kanosjes që zë 88% të çështjeve të pushuara. Për veprat penale të vrasjes me dashje efektiviteti është, përkatësisht 63,81 % dërguar gjyqit dhe 36,49 % pushuara.

Prokurori i përgjithshëm akuzoi policinë për punë të dobët. Ai përmendi mungesën e strukturës hetimore për policinë gjyqësore.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Struktura hetimore është e rëndësishme, por ajo që çfarë ne mund të bëjmë si Prok e Përgjithshme është pak. Struktura hetimore janë në varësi të policisë së shtetit. Duhet të ngrihen në policinë e shtetit. Dy ose tre vite ende nuk janë ngritur. Komisioni i Policisë Gjyqësore i është drejtuar PP për ngritjen e strukturës, por ende nuk kemi sot këtë strukturë. Kjo ka të bëjë me fokusin që do të kenë raport në hetime sesi ata angazhohen për kryerjen e hetimeve. Kjo do të rrisë efikasitetin e hetimit.

Vitin e kaluar u dënuan 8022 persona, ndërsa 152 u shpallën të pafajshëm. Ndërsa numri më i lartë i personave që kanë kryer vepra penale janë meshkuj, të papunë dhe me arsim të ulët.