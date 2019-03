Firma gjigande e makinave Mercedes-Benz ka sjellë prototipin me të ri të një makinë kamionçinë më 6 rrota.

E veçanta e këtij “përbindëshi të rrugës” është se ai do të këtë që të gjashta rrotat aktive.

Ndërkaq trupi automjetit do të jetë i ndërtuar tërësisht prej fibrave të karbonit të lehta të lyera me bojë të zezë dhe me theks të verdhë.

