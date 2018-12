Mos e quani të vogël, është spektakolar! Ndërtohet Smarti i parë në botë me motorr avioni (VIDEO)

Një entuziast i makinave ka ndërtuar një makinë Smart të pajisur me motorr helikopteri, të kompletuar me një shkarkesë me zjarrfikës që mund të nxitet në rrugë dhe arrijë 220mph.

Bill Berg vendosi një motor helikopteri prej 2,000 kuaj-fuqi helikopteri në automjetin e vogël për të bërë makinën e parë elektrike me fuqi motorike avioni, shkruan DailyMail.

‘Makina jet’ është një model standard 2008 i aftë për të arritur 220mph, me një motor me turbinë me gaz General Electric T58-GE03.

Pronari Bill Berg ka arritur të mbajë automjetin rrugor ligjor, dhe tani ai nuk do asgjë më shumë se të udhëtojë në botë duke treguar pasurinë e tij më të fundit të çmuar.

Këto modifikime do të thonë se makina Smart mund të bëjë rreth 160 deri në 170 mph në rreth nëntë sekonda në një garë./lajmifundit.al