Kjo është makina që kushton 5 milion euro

Janë prodhuarvetëm 40 makina të tilla, të cilat janë shitur të gjitha edhe pse ka një faturë prej 5 milion eurosh.

Bëhet fjalë për bishën, “Bugatti Divo”, që u prezantua në panairin evropian të Parisit.

Modeli i shitur është i pajisur me një motor W16 me tetë litra, një Bugatti klasik, me 1500 kuaj fuqi.

Divo është projektuar për aerodinamikë maksimale.

Bugatti thotë se shpejtësia është “e kufizuar” në 380 km/h.

Ju nuk do të shihni “Divo”-n në rrugë deri vitin e ardhshëm kur të bëhen dërgesat e para.

Ndërkohë një BugHatti i pazakontë është në shfaqje në Motor Shoë të Parisit, i cili është i hapur për publikun deri më 14 tetor.