Apple shpallet brendi më i vlefshëm në botë për 2018

Në vitin 2018, marka më e vlefshme në botë është Apple, vlera e së cilës kap shifrën 214.4 miliardë dollarë, ose 16 për qind më shumë se një vit më parë, sipas listës tradicionale të rangut të botuar çdo vit nga Interbrand.

Në vendin e dytë është Google, vlera e të cilit është rritur me 10% dhe tani arrin në 155.5 miliardë dollarë, dhe e treta është Amazon, e cila është 100.7 miliardë dollarë, që është 56% më shumë se vitin e kaluar.

Pason Microsoft me 92.7 miliardë, një rritje prej 16 për qind, Coca-Cola është e pesta, ndonëse vlera e saj është ulur me pesë për qind në 66.3 miliardë, në vendin e gjashtë, Samsung me 59.8 miliardë dollarë.

Toyota ka 53.4 miliardë dollarë vlerë, gjashtë për qind më shumë se vitin e kaluar dhe është në pozitën e shtatë, Mercedes është i teti me 48.6 miliardë dhe në mesin e dhjetë të lartë janë Facebook me 45.1 miliardë, dy për qind më pak se në 2017 , dhe McDonald’s me 43.4 miliardë.

Nga 10 deri më 20 renditen Intel (43.3 miliardë dollarë), IBM (42.9), BMW (41), Disney (39.8), Cisco (34.5), GE Technologies (32.7), Nike 30.1), Louis Vuitton (28.1), Oracles (26.1) dhe Honda (23.6).