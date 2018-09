Të rinjtë e Forumit Rinor Demokratik kanë shpalosur një banderolë me sloganin “Rama ik” në stadiumin “Elbasan Arena”.

Në këtë stadium po luhet ndeshje mes Shqipërisë dhe Izraelit, e vlefshme për Ligën e Kombeve.

Pak dite me pare PD e priti me protesta kryeministrin gjate nje takimi me mesuesit ne Elbasan.