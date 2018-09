Pamjet e para të telefonit ‘Nokia’ me pesë kamera

Janë dalë pamjet e para të telefonit të ‘Nokias’ që pritet të ketë pesë kamera. Fillimisht kjo ishte vetëm një spekulim por tani një foto që ka rrjedhë në rrjetet sociale ka rritur dyshimet për telefonin me pesë kamera të ‘Nokias’.

Gjatë këtij viti Huawei lansoj një telefon me tre kamera, kurse po ashtu është spekuluar se LG do të lansoj një telefon me pesë kamera(tre kamera mbrapa dhe dy përpara).

Mbetet të shihet nëse Nokia do të lansoj këtë telefon. Nëse e bën atëherë do të ishte një telefon që do të zgjonte interes dhe do të ishte konkurrues në tregun e telefonave të mençur