Ka nisur ndeshja mes Skocisë dhe Shqipërisë në në “Hampden Park” të Glasgow. Kuqezinjtë në këtë ndeshje kërkojnë tre oikët, ashtu siç ka deklaruar trajneri Panuçi.

Të njëjtën gjë kërkojnë dhe skocezët të cilët duan të lënë pas humbjen e hidhur me Belgjikën 4-0.

Ashtu siç u paralajmërua Shqipëria do të luajë me formacion tjetër në krahasim me ndeshjen ndaj Izraelit, ndërsa shiritin e kapitenit këtë herë e ka marrë Elseid Hysaj, i cili është lojtari me më shumë paraqitje me kombëtaren.