Prezantohet në vjeshtë ”Vespa” elektrike

Ajo u prezantua në vitin 1946 per here te pare dhe u bë një simbol i njohur i Italisë së pas luftës, dhe është një gjë e zakonshme në rrugët e Evropës edhe në shekullin e 21.

Cilësitë themelore të dizajnit nuk ndryshuan shumë, kështu që Vespa karakterizohet ende nga një dizajn retorik dallues. Vespa Elettrica vjen në shitje në nëntor.

Fuqia maksimale është 4 kë dhe do të ketë performancë superiore në krahasim me modelin konvencional me një motor prej 50 metra kub.

Për të rimbushur bateritë në maksimum, nevojiten katër orë ngarkimi në një prizë të zakonshme shtëpiake.

Çmimi do të jetë i njohur para fillimit të shitjes, dhe pritet që Vespa Elettrica me siguri do të jetë më e shtrenjtë se modeli në benzinë.