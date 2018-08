Pas Behramit, Zvicrës i largohet edhe një lojtar tjetër

Largimi i Valon Behramit ditën e djeshme nga kombëtarja e Zvicrës ishte një ndër lajmet e bujshme sportive, por si duket nuk përfundojnë këtu largimet.

Një tjetër lojtar ka njoftuar përmes rrjetit Twitter largimin nga kombëtarja zvicerane futbollit.

Fjala është për Gelson Fernandes, i cili ka shkruar:

Ishte një nder, një krenari.”

Fendandes ka luajtur me Manchester Cityn, ndërsa me Zvicrën ka bërë 67 paraqitje dhe tani 32 vjeç me sa duket nuk ka ndërmend më të vrapojë pas topit, të paktën jo nën fanellën e kombëtares.