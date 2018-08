Hidhet shorti i Champions League, klubet italiane “i pret ferri”

Eshtë hedhur ne Monaco shorti i fazës së grupeve të Champions League, ku fati është treguar i pamëshirshëm me ekipet italiane.

Juventus i Ronaldos do të jetë ndaj Manchester United, një skuadër ku portugezi shkelqeu në fillimet e karrierës. Por në grup do të jenë edhe spanjollët e Valencias, që do jenë një kafshatë aspak e lehtë.

I njëjti skenar duket edhe për Interin që do të ketë përballë po një skuadër angleze, e një spanjolle: Barcelonën dhe Tottenham. Por zikaltërit do të kenë përballë edhe një tjetër ekipi të madh, PSV Eind’hoven.

Napoli është kundër finalistëve të vitit të kaluar, ndaj Liverpool dhe kampionëve të Francës, PSG.

Disi më i lehtë shorti duket për Romën, e cila pavarësisht se në grup ka kampionët e Real, dy klubet e tjera në letër janë më të lehta, CSKA dhe Plzen.

2018/19 UEFA Champions League group stage

Group A: Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

Group B: Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Internazionale Milano

Group C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Crvena zvezda

Group D: Lokomotiv Moskva, Porto, Schalke, Galatasaray

Group E: Bayern München, Benfica, Ajax, AEK Athens

Group F: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon, Hoffenheim

Group G: Real Madrid, Roma, CSKA Moskva, Viktoria Plzeň

Group H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys