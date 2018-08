Gjithçka që duhet të dini në lidhje me 3 iPhone-t që pritet të sjellë Apple në shtator

Të gjithë zërat deri më tani thonë që Apple do të bëjë prezantimin e 3 iPhone-ve të rinj më 12 shtator. Kjo kryesisht pasi shtatori është tradicionalisht muaji kur Apple prezanton prurjet e saj të reja.

Ndërkohë, deri më tani nga thashethemet që kanë qarkulluar dihet:

Prezantimi pritet të bëhet më 12 shtator

Edhe pse për përfaqësuesit e mediave nuk ka ende një festë zyrtare, ka shumë gjasa që iPhone-t e rinj të prezantohen më 12 shtator . Meqenëse mediat amerikane kanë marrë njoftime të ndryshme paraprake nga prodhuesit e aksesorëve, të gjithë kanë rënë në “konsensus” për datën 12 shtator.

Priten tre modele të reja të iPhone-ve

Burime të ndryshme kanë raportuar prej javësh tashmë që Apple do të prezantojë tre iPhone të rinj. Është planifikuar një iPhone X Plus, i cili do të ketë një ekran OLED prej 6,5 inç . Madhësia e tij ka të ngjarë të jetë e krahasueshme me iPhone 8 Plus. Për shkak të ekranit me kornizë dhe sensorit të ruajtur të gjurmëve të gishtit dhe butonit të shtëpisë , i cili gjithashtu do të zëvendësohet nga FaceID.

Sa i përket çmimeve, analistët presin 700 deri 800 dollarë për modelin më të lirë, ndërsa variantet e OLED mund të kushtojnë $ 1,000 dhe 1,100 dollarë.

Pritet gjithashtu që Apple, për herë të parë të prodhojë iPhone të rinj me ngjyra të ndryshme.