FSHF hedh shortin e Kategorisë së Parë, ja kalendari për sezonin e ri

Është duke u hedhur në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit shorti i Kategorisë së Parë në Grupet A dhe B. Skuadrat do të mësojnë sot kalendarin për sezonin e ri.

Me mjaft interes pritet të mësohet se cilat do të jenë përballjet e Vllaznisë, e cila këtë sezon do të militojë në Kategorinë e Parë. Shkodranët bëjnë pjesë në Grupin A dhe në letër duken super favoritë.

Grupi A

Vllaznia

Iliria

Erzeni

Besëlidhja

Dinamo

Korabi

Burreli

Shënkolli

Vora

Veleciku

Grupi B

Lushnja

Bylis

Apolonia

Tomori

Pogradeci

Besa

Egnatia

Turbina

Elbasani

KF Oriku

PanoramaSport