47% e profesioneve aktuale do të zhduken së shpejti! A rrezikoheni ju?

Në pak vite, ne do të jetojmë në një botë pa parqe për makinën, karta krediti dhe madje pa gjuhë të huaja, ka parashikuar një futurist (parashikues i së ardhmes).

Michael McQueen, fitues i disa cmimeve, strateg i biznesit dhe parashikues i trendit, tha për neës.com.au se bota po ndryshon me shpejtësi dhe në dekadën e ardhshme do të shihen ndryshime të pashembullta si në Australi dhe në të gjithë globin.

Në librin e tij të fundit, “Si të përgatitemi për çfarë vjen më pas”, McQueen zbulon një përmbledhje të produkteve, shërbimeve dhe industrive që janë në prag të zhdukjes – dhe si mund t’i “rezistojmë” jetës së tyre.

“Në 10 vjet, bota do të jetë kaq e ndryshme,” tha McQueen.

“47 për qind e profesioneve të tanishme potencialisht mund të zhduken brenda 15 viteve të ardhshme ose të jenë të dëmtuar në mënyrë të konsiderueshme nga teknologjia dhe automatizimi. Kjo nuk është asgjë e re – në të kaluarën, ne e kemi parë atë që ndodhi me linjat e prodhimit – por tani, për të ardhmen, karrierën tuaj të përsosur, ju duhet të përqendroheni në gjërat që teknologjia nuk mund të bëjë mirë, gjëra që janë empati unike njerëzore, kreativiteti dhe instinkti”.

McQueen përmend gjashtë gjerat e përbashkëta që do të zhduken përgjithmonë brenda dekadës së ardhshme.

ITUNES

Sipas McQueen, shërbimi i shkarkimit të muzikës dikur popullore do të zhduket në fillim të vitit 2019.

Ai tha se ndërkohë që Apple kishte mohuar në mënyrë të përsëritur pretendimet se mbyllja do të ndodhte deri në fund të vitit të ardhshëm, burimet kanë “vënë në dukje një plan për të përfunduar plotësisht shitjet e shkarkimit të muzikës nga iTunes deri në fillim të vitit 2019”.

PARQET E MAKINAVE

McQueen tha, pavarësisht nga pengesat e fundit, rrotullimi i makinave pa shofer ishte i pandalshëm – dhe sapo të bëhet e zakonshme, do të ndryshojë peizazhin e qyteteve tona.

Dhe kjo do të ndodhë shpejt – themeluesi i Tesla Elon Musk sugjeron se makineria autonome do të jetë në dispozicion të publikut deri në vitin 2020, ndërsa Zack Kanter i revistës së kuarcit parashikon se do të jetë e zakonshme deri në vitin 2025 dhe do të ketë një monopol pranë 2030.

McQueen tha jo vetëm që do të bëhej shumë më pak i zakonshëm për njerëzit që të mbanin automjetin e tyre, parqet e makinave gjithashtu do të zhdukeshin – siç do të kishte nevojë për sigurimin e makinave.

KARTAT E KREDITIT

Ndërsa përdorimi i kartës së kreditit tashmë është në rënie falë teknologjisë si Apple Pay, McQueen tha se edhe kjo do të zëvendësohet së shpejti.

Ai tha se sistemi Pay By Name i Square-it, i cili zbulon kur një telefon i njohur celular është në rang(bie zilja), identifikon blerësin dhe tregon fytyrën e tij ose saj në një ekran në mënyrë që personi që qëndron prapa regjistrit thjesht të prekë figurën për të përfunduar transaksionin.

Por ai tha se celularët gjithashtu do të largohen së shpejti nga ekuacioni, në favor të teknologjisë biometrike që do të njohë zërat tanë, shenjat e gishtërinjve ose retinat ndërsa ecim në një dyqan, i cili do të fillojë procesin e automatizimit.

Gjigandi kinez i pagesave Alipay tashmë ka zbuluar teknologjinë e quajtur Smile to Pay, e cila u mundëson klientëve të verifikojnë identitetin e tyre dhe të paguajnë për një vakt nëpërmjet njohjes së fytyrës.

CALL CENTER-AT

Deri në vitin 2020, kompania për hulumtime në teknologji Gartner vlerëson se për 85 për qind të ndërveprimeve të shërbimit të klientit, përgjegjëse do të jetë teknologjia, dhe jo njeriu.

McQueen tha se teknologjia ishte shumë më e lirë se punësimi i njerëzve dhe ishte gjithashtu më efikas, që do të thotë se së shpejti call-centrat do të mbyllen.

GJUHË TË HUAJA

Në të ardhmen jo shumë të largët, turistët dhe biznesmenët do të bisedojnë duke përdorur një kufje përkthimi që punon në “pothuajse në kohë reale” – dhe nuk ka nevojë për lidhje Bluetooth ose ëi-fi.

Mundësuar nga teknologjia IBM Ëatson AI, “One2One Translate” do të jetë një gamechanger, sipas McQueen, i cili parashikon se do të heqë nevojën për të mësuar gjuhë të huaja tërësisht.

KARBURANTET

Rritja masive e automjeteve elektrike do të bëj që shumë pika karburantesh të largohen nga rruga

McQueen tha se ishte i sigurt se rritja e automjeteve elektrike përfundimisht do të çonte në “prishjen e nevojës për benzinë” – dhe stacionet e benzinës./SCAN