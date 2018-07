WhatsApp sjell më në fund risinë e kërkuar nga të gjithë

Para pak kohësh WhatsApp- i lajmëroi se do të vinte me një ndryshim dhe bëhej fjalë për komunikimin me video në grup. Tashmë është e mundur dhe po ta vini re me kujdes aplikacioni në fjalë ka ndryshuar.

Tani mund të komunikoni me video me miqtë tuaj brenda një grupi të formuar.

Sipas kompanisë, ky opsion është ideuar për tu përdorur edhe në cilësi të dobët interneti, ndaj pritet t kthehet shumë shpejt në mënyrën e preferuar për të komunikuar me miqtë dhe të afërmit.

Tani për të komunikuar në WhatsApp mjaton të hapni aplikacionin dhe të qëndroni në linjë.