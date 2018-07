Zbulohet vila luksoze ku do të banojë Cristiano Ronaldo në Itali

Futbollisti Cristiano Ronaldo është kryefjala e mediave sportive në Itali. Çdo lëvizje e CR7 monitorohet me kuriozitet të madh.

Vetëm pak orë pas mbërritjen së tij në Itali, në stilin e një “ylli” hollivudian, është zbuluar edhe banesa luksoze e tij në një zonë të rëndësishme të Torinos.

Ai do të jetojë në dy vila në pyll, në zonën e Grand Madres, aty ku jeton edhe presidenti i Ferrarit, John Elkann.

Vilat janë ngjyrë gri dhe kanë 2 hyrje, me dhoma plot dritë, ndërkohë që ato janë modifikuar së fundmi duke krijuar hapësirat për një palestër dhe pishinë të mbuluar.

E veçanta është se një nga vilat Ronaldos do të jetë ajo ku futbollisti do të jetojë me familjen, ndërsa tjetra për të ruajtur privatësinë e tij.