Racizmi ndaj Ozil, vjen edhe reagimi i Erdogan

Vendimi i Mesut Ozil për t’u larguar nga kombëtarja gjermane e futbollit ka shkaktuar një debat të gjerë, jo vetëm në qarqet sportive, por edhe ato politike.

Së fundi diskutimi ka qenë në lidhje me marrëdhëniet e Gjermanisë me komunitetin e emigrantëve turq, të cilët janë në një numër të konsiderueshëm.

I pashmangshëm ka qenë edhe reagimi i presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan, pasi pikërisht një foto e tij me Ozilin para startit të botërorit, ndezi polemika të shumta ndaj fantazistit.

“Kam folur me Ozil mbrëmë dhe mund t’u them se qëndrimi i tij meriton nivelin më të lartë të admirimit. E vërteta është se kritikët e tij nuk mund të përtypin foton e Ozil me mua. Trajtimi racist ndaj një të riu që ka dhënë gjithçka për kombëtaren gjermane të futbollit, vetëm për shkak të fesë së tij, është i papranueshëm”, deklaroi Erdogan.

Më herët ishte polikani turk në Gjermani, Cem Ozdemir, ai që reagoi duke kërkuar dorëheqjen e presidentit të Federatës Gjermane të Futbollit, pasi ky i fundit, me deklaratat e tij kishte nxitur reagime raciste ndaj Ozilit.