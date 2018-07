Ibrahimoviç vë bast të “çmendur” me Bekamin për ndeshjen Suedi-Angli

Dita e sotme sjell ndeshjen çerekfinale, Suedi-Angli e vlefshme për kampionatin Botëror “Rusi 2018”.

Dy protagonistë të këtyre skuadrave në të kaluarën, Ibrahimoviç i Suedisë dhe David Bekam i Anglisë do e përjetojnë më shumë nga të gjithë.

Nëpërmjet rrjeteve sociale, sulmuesi suedez i ka lëshuar një bast të hapur dhe mjaft të të mikut të tij anglez.

Ibra shkruan:

Nëse Anglia fiton, unë të ofroj drekë kudo që të dëshirosh ti në botë. Por nëse fiton Suedia, atëherë ti do të më blesh mua çfarëdo që dua te IKEA”,

Ndërsa Bekam i kthehet:

Nëse Suedia fiton, unë personalisht do të dërgoj ty te IKEA të blesh çfarë të duash për vilën tënde të re në Los Anxhelos. Por kur Anglia të fitojë, unë dua që të vish të shohësh një ndeshje të Anglisë në Uembli me një fanellë të Anglisë veshur”.

Të shohim kush do fitojë…