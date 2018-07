Gazetari ngacmon Shaqirin për shqiponjën, ja si reagon ai

Xherdan Shaqiri u largua para disa ditësh nga Stoke City për të firmosur me Liverpulin e drejtuar nga Jurgen Klopp.

Pas zyrtarizimit skuadra e re, Shaqiri ka dhënë intervistën e parë për faqen e klubit.

Momenti më interesat i kësaj interviste është kur gazetari i drejton një pyetje rreth festimit të golave me shqiponjë.

Ai e pyet:

Jemi mësuar më festimet e tua me duar. Si mendoni do të jetë ndjenja kur do të shënoni para tifozëve të Liverpulit për herë të parë?”

Ndërkaq, Shaqiri përgjigjet:

Jam i sigurt që do të jetë një ndjenjë e mahnitshme kur do ta shënoi golin e parë para tifozëve. Mëzi pres që të filloj”.

Si duket, futbollisti me origjinë shqiptare ka dashur të shmangë diskutimet reth shqiponjës pasi debati që ndodh për këtë çështje, është gjithmonë i zhurshmëm