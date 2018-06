Kujdes! WhatsApp nuk do të funksionojë më në këto celularë

Gjithnjë e më shumë risi nga rrjetet sociale të cilat po dominojnë tashmë çdo pjesë të jetës sonë.

Pak kohë më parë Whats App na njoftoi se me aplikacionin ‘ëhats removed’ do të kishim mundësinë të rikthenim mesazhet e fshira.

Mirëpo lajmërimi i fundit nuk është shumë pozitiv.

Whatsapp ka njoftuar fshehtë një ndryshim në shërbimin e tij, që nuk do pritet dhe aq mirë nga një pjesë e mirë e përdoruesve. Shumë shpejt, disa lloje celularësh nuk do të përdorin dot më Whatsapp-in, pasi kompania e zotëruar nga Facebook-u nuk do të punojë më për “smartphone”-t e vjetër.

Nga muaji dhjetor, Nokia S40, Android 2.3.3 ose më të vjetër, Apple iOS 6 ose më të vjetër (iPhone 3GS, Windoës Phone 8.0, Nokia Symbian S60, BlackBerry OS dhe BlackBerry 10) nuk do ta kenë më këtë shërbim.

Kompania rekomandon që të keni Android OS 4.0 ose më të ri, iOS 8 ose më të ri dhe Windoës