FOTO/ Mercedes-Benz zbulon çmimin e E-Classit të ri

Mercedesi ka bërë të ditur çmimet dhe specifikat e modeleve të përditësuara të C-Class Coupe dhe Cabriolet.

Çmimi fillestar për C 200 Coupe është 38 mijë euro ndërsa C 200 Cabriolet që ka 181-kuajfuqi dhe motorin 1.5-litra 48v hibrid me katër cilindra, do të kushtojë 41 mijë euro.

C 200 Coupe mund të jetë 4MATIC, derisa C 300 me 251 kuajfuqi dhe katër cilindra, konsiderohet si model ekskluziv.

Versioni diesel i C 220 d Coupe do të kushtojë 40 mijë euro, ndërsa Cabrioleti do të kushtojë 43 mijë euro. Modeli me gjashtë cilindra dhe 385 kuajfuqi kushton 51 mijë euro ndërsa ai kabrio 54 mijë euro. Të gjitha modelet C 43 janë AMG standarde.