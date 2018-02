Modeli i ri i HTC U11 Plus, ja sa kushton

HTC U11 Plus do të jete një telefon me çmim të lartë si në Evropë ashtu edhe në SHBA për shkak të mungesës së disponueshmërisë.

Ky model Plus është gjithashtu një evolucion i HTC U11, i cili ka qenë një nga telefonat më të preferuara të 2017-ës. U11 tregoi se HTC më në fund po kthehej në rrugën e duhur kur ishte njoftuar ardhja e Plus në nëntor.

HTC U11 ka baterinë më të madhe se sa paraardhësi i tij dhe ekran gjithashtu më të madh prej 6 inç dhe rezistent ndaj ujit.

Çmimi i këtij telefoni do nisë prej € 799 apo £ 699 për variantin evropian me 6GB RAM dhe me 128GB hapësirë ruajtëse.