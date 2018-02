Makina që arrin shpejtësinë 500 km/h

Një motor i fuqishëm V8 prej 9 litrash dhe 1800 kuaj fuqi e bëjnë Corbellati Missile kandidate për makinën më të shpejtë në botë.

Corbellati është një markë e re italiane, me seli në Tenerife të Spanjës, që do të debutojë në Sallonin e Gjenevës (8-18 mars) me një supermakinë që premton performancë të jashtëzakonshme.

E hapur dhe me një pamje si makinat e viteve ’60, motori i Corbellati Missile do të mundësojë që të arrihet shpejtësia e jashtëzakonshme prej 500 km/h.

Nëse kjo gjë do të verifikohet në pistë, atëherë kjo makinë do të lërë pas ato që janë sot më të shpejtat në botë: Koenigsegg Agera RS (447 km/h) dhe Bugatti.