Zbulohet Nokia 6

Prezantimi i Nokia 6 të ri nga HMD Global ka lënë shumë tifozë të suprizuar.

Për shumë njerëz që menduan se ishte fundi i një epoke (pas rënies së Nokia nga Nokia), një fije lajmesh të mira dhe një rilindje të re vjen nga furrën.

Telefoni i ri i ri i bashkohet forcave me Sistemin Android, a do të jetë një kombinim shpërthyes që të kujtojmë për Lavditë e vjetra të së kaluarës?

Apo do të jetë një fiasko e shitjes si ish linja e smartfonëve të Microsoft-it Lumia?

Pas thashethemeve kaq shumë që Nokia do të lançojë një Smartphone të ri të lartë, prezantimi nuk lë asnjë dyshim se telefoni i mençur është shumë i detajuar dhe premton të jetë një sukses i ri.

Procesor i ri

Ekrani është 5.5 inç i gjatë dhe ka rezolucionin prej 1080p. Modeli 2017 kishte një procesor Snapdragon 430, i cili gjendet më së shumti në smartphonet e lirë. E re Nokia 6 ka një Snapdragon 630, i cili zakonisht përdoret për pajisjet me rreze të mesme. RAM-i është 4 GB, porti i mikro-USB është zëvendësuar nga USB-C.

Sistemi operativ është Android 7.1.1. instaluar, një përditësim për Android 8 duhet të ndiqet. Specifikimet e kamerave nuk kanë ndryshuar. Kamera kryesore ka 16 megapikselë, kamera e përparme 8 megapikselë, të dy me f 2.0. Bateria është 3.000 mAh. Mundësia e përdorimit të kartës SIM të dyfishtë mund të zgjerohet me anë të kartës microSD.

E re Nokia 6 me 64GB memorie do të kushtojë 1,699 juan në Kinë dhe modeli 32GB do të kushtojë 1,499 juan. Kur Nokia 6 i ri do të jetë i disponueshëm në Austri, ende nuk dihet.