Zbulohet arsyeja pse “Polici” u largua nga Portokallia

Edhe një tjetër aktor i njohur ka vendosur ta lërë shown e njohur të humorit, “Portokalli”. Florjan Binaj ka vendosur të lërë spektaklin e humorit pas 13 vitesh në ekran.

Bëhet me dije se shkaku ka qenë një mosmarrveshje e mundshme në lidhje me rinovimin e kontratës për sezonin e ri televiziv. Duket se kushtet e reja të Florit nuk janë përputhur me ato të produksionit dhe këtë e ka vërtetuar mungesa e tij në ambientet e punës.

Florjan Binaj ose siç njihet ndryshe nga të gjithë në si ‘Polici i Portokallisë’, ka qenë një nga aktorët, rolet dhe batutat e së cilit u mbajtën mend ndër vite. I famshëm për personazhin e Kol Frakushës, apo imitimit perfekt të kryeministrit,e deri tek personazhi tipik i ‘Atentateve’, Flori i është bashkuar kastit të tjerë të aktorëve të parë që lanë Portokallinë.

Me ikjen e tij, Portokallia duket se ka humbur stafin e saj të parë, duke kujtuar kështu grupin e famshëm të The SHBLSh-ave me (Ermal Mamaqin, Gentjan Zenelaj dhe Julian Deda), Elvis Pupën, Ervin Bejlerin, Erand Sojlin, Romir Zallën, Bes Kallakun apo dhe vetë moderatorin dhe drejtorin artistik të shumë viteve Agron Llakajn.

Përveç regjisorit Altin Basha i cili ka qenë (dhe vazhdon të jetë) që prej fillimit regjisori i spektaklit humoristik, pothuajse të gjithë ‘pionerët’ e tjerë të Portokallisë, janë larguar duke vazhduar secili në karrierat respektive./Anabel