E dashuruar me shokun e ngushtë të vëllait, e reja: Unë e provokova, më mori virgjërinë

Një 17-vjeçare nga Miloti ka rrëfyer historinë e dashurisë së saj të parë, e cila nuk po shkon siç e kishte ëndërruar.

Ja historia e dërguar në “ShkodraNeës”.

“Si kaluat? A mund ta publikoni historinë time sepse nuk jam mirë? Jam 17 vjeçe e jetoj në Milot. Kam vetëm një vëlla. 4 vite më të madh se unë. Nuk e kam vazhduar shkollën sepse s’isha e mirë, por po bëj një kurs për pastiçeri. Jam e dashuruar me shokun e ngushtë të vëllait tim. Kam qenë unë e para që i kam shkruar, se ai s’ka Facebook. Por i kam marrë numrin e tij vëllait dhe nisa t’i shkruaja në ËhatsApp.

Ai në fillim më fliste ftohtë, por me fjalët e mia të ëmbla, e bëra për vete dhe më në fund një ditë u takuam. Vështirë të takohesh në vendin ku unë jetoj me një djalë, por e takova pas shtëpisë së tij. Mora puthjen e parë dhe më tha që nuk mund t’ja bëjë këtë vëllait se për nuse nuk më merr dot. Se sipas tij është i vogël dhe burrat nuk shohin motrat e shokëve të ngushtë. Por unë iu luta të vazhdonim sepse e kam dashur qysh fëmijë. E kështu derisa një ditë kur kisha ditëlindjen u bëra e tija për herë të parë në makinën e tij. S’do ta harroj kurrë atë moment. Por unë tani dua të jem me të kudo. Dua të fejohem, ai më thotë jo s’është koha por as nuk merr motrën e shokut. Jam në hall po më çmend”, shkruan ajo