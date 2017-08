Top Channel gjen zëvendësuesen e Marina Vjollcës, kjo do të jetë “bomba” e “Procesit Sportiv”

Pak javë më parë Marina Vjollca ka dhënë “divorcin” nga “Procesi Sportiv”, duke u larguar nga Top Channel për të firmosur një tjetër kontratë me televizionin Klan.

Të gjithë ishin mësuar që në krah të Edi Manushit në emisionin “Procesi Sportiv” të shihnin një bukuroshe bjonde si Marina, por një gjë e tillë nuk do ndodhë sezonin e ri, pais bëhet me dije se partnerja e Manushit në sezonin e ri do jetë Rashel Kolaneci, e cila ka qenë pjesë e emisionit të Ermal Mamaqit “Xing me Ermalin”.

Edhe pse ende nuk ka diçka zyrtare, këto janë lajmet e para që qarkullojnë, duke lënë të kuptohet se bukuroshet nuk do t’i ndahen moderatorit sportiv, ikën një bjonde, vjen një brune, por Manushi mbetet sërish i njëjti, i rrethuar nga bukuroshet në emisionin sportiv.