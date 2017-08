Ambasada amerikane publikon sqarimin: Ja pse u refuzohen vizat shqiptarëve dhe cfarë duhet të bëni

Ambasada amerikane ka sqaruar proceduren qe duhet te ndjekin qytetaret te cileve iu refuzohet kerkesa per vize prane kesaj selie diplomatike.

Ambasada e SHBA i ka dhene pergjigje edhe shqetesimit te nje qytetari se numri i vizave te refuzuara per Shqiperine edhe me i larte se ai per Serbine.

Fillimisht ambasada publikoi kete njoftim:



Por ne lidhje me njoftimin, reagoi qytetari A.D, i cili shkruan: Shqiperia ia kalon edhe Serbise per perqindjen e refuzimit te vizave nderkohe ligji Amerikan i emiracionit eshte i njejt per te gjithe te huajt. Pse ndodh kjo?

Pergjigja e Ambasades:

Unë e kuptoj shumë mirë dhe e respektoj marrëdhënien që Shqipëria ka me SHBA-në dhe unë dhe kolegët e mi e kanë shumë mirë parasysh që një pjesë e madhe e kësaj marrëdhënie lidhet me komunitetin Shqiptaro-Amerikan në Shtetet e Bashkuara, shumë nga të cilët janë qytetarë amerikanë ose banorë të përhershëm të ligjshëm (BPL), të cilët duan të shohin familjarët e tyre duke i ftuar në Shtetet e Bashkuara.

Aty ku ne dalin në përfundimin që një person ka lidhje të forta (punë, sociale, lidhje të tjera ekonomike, etj.), dhe që tejkalon prezumimin e qëllimit imigrues – të cilin ne jemi të detyruar me ligj që të prezumojmë çdo aplikant të kategorive jo-imigruese, atëherë ne jemi të lumtur dhe krenarë të lëshojmë këto viza, shpejt dhe me respekt.

Siç e përmenda më lart, kolegët e mi dhe unë jemi të detyruar të zbatojmë ligjin e imigracionit, i cili është shumë strikt, nga çdo standard i tij. Edhe pse neve na duhet ngaherë t’u përçojmë lajmin e keq aplikantëve, ne përpiqemi ta bëjmë atë në mënyrë të respektueshme. Lutemi kuptoni që procesi i intervistës shpeshherë është shumë i shpejtë, pasi ne e vlerësojmë kohën që aplikantët tanë harxhojnë nga dita e tyre për të ardhur në Seksionin Konsullor për itnervistë. Ne shpresojmë që përpjekjet tona për qenë sa më efiçientë të mos perceptohen si mungesë respekti. Qëllimi ynë është krejt e kundërta!

Nëse një i afërm është, fatkeqësisht, i pamundur të marrë një vizë sepse një konsul ka përcaktuar që ai/ajo nuk ka lidhje të forta për t’u kualifikuar, ne shpresojmë që të mund të merren të tjera masa për bashkimin e familjes. Për shembull, një qytetar amerikan apo BPL mund të vizitojë të dashurit e vet jashtë SHBA-së.

Shpresoj që kjo të ndihmojë në sqarimin e atyre që ju mund të keni dëgjuar se ndodhin gjatë intervistës.