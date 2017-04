Dëshmia/ Të moshuarit i ofruan 56 vjeçaren për seks, nuk dinte që ishte prostitutë

Gjykata e Tiranës ka përfunduar gjykimin ndaj një prostitute 56-vjeçare dhe klientit të saj 76-vjeçar.

Të pandehurit Ismail S. dhe Lutfie B. u deklaruan të fajshëm për akuzën e “prostitucionit” dhe u dënuan me nga 70 mijë lekë gjobë. Ata u ndaluan nga policia në kushtet e flagrancës, në tetor të vitit 2016, në një shtëpi pranë maternitetit të ri në kryeqytet.

Dy dhoma në katin e parë të kësaj banese ishin përshtatur për shfrytëzim prostitucioni, ku, pasi kryente marrëdhënie seksuale, 76­vjeçari i jepte pagesa nga 5­10 mijë lekë të vjetër të pandehurës Lutfie, si dhe 5 mijë lekë të vjetër pronarit të banesës, i cili po gjykohet në një proces të veçuar.

RREFIMI I TE MOSHUARIT

Referuar vendimit të Gjykatës, i pandehuri Ismail S. në deklarimet e tij ka pohuar se para një viti ka pasur të shtruar në maternitetin e ri nusen e nipit të tij. Për shkak të qëndrimit të saj për një kohë të gjatë, i pandehuri është njohur jashtë ambienteve të spitalit me një person me emrin Luli, për të cilin kishte dëgjuar se gjente femra për të kryer marrëdhënie seksuale kundrejt pagesës.

I pandehuri ka deklaruar se meqë atij i kishte vdekur gruaja dhe kishte nevojë të kryente marrëdhënie seksuale, ka menduar të takonte këtë person. I pandehuri ka pohuar se këtë histori e kishte dëgjuar nga disa shokë të tij, të cilët kanë shkuar te Luli.

Në takimin me të, ai i ka kërkuar t’u gjente një femër për marrëdhënie dhe personi me emrin Luli i ka thënë se do ta njoftonte pasi t’i gjente. Pak ditë më vonë, teksa ka qenë në shtëpinë e tij, i pandehuri Ismail është telefonuar nga Luli, i cili i ka thënë të takoheshin për një kafe.

Kur ka shkuar dhe e ka takuar, Luli e ka drejtuar të moshuarin drejt ambienteve të një shtëpie, në katin e parë të saj. I moshuari është futur në njërën nga dhomat dhe ka pritur të vinte femra që do t’i sillte Luli.

Ajo është futur në dhomë dhe i është prezantuar me emrin Lutfie. I moshuari ka kryer marrëdhënie seksuale me të dhe më pas i ka dhënë asaj 5 mijë lekë dhe një shumë të tillë edhe shtetasit me emrin Luli.

Gjatë deklarimeve të tij si i pandehur, Ismail S. ka pohuar se nuk e dinte nëse e pandehura Lutfie kryente marrëdhënie seksuale edhe me persona të tjerë, por ai për çdo rast që kryente, i jepte asaj 5 mijë lekë.

I pandehuri ka deklaruar se ndihet i turpëruar dhe i penduar për veprimin që ka kryer./ Panorama