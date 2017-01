“Më jep euro dhe bëjmë seks”, biseda erotike e Megit me të panjohurin

Rastet kur vajzat e reja në moshë bëjnë kompromis dhe shkojnë në shtrat me meshkuj që nuk i njohin fare kundrejt shumave të caktuara të parave, duket se sa po vijnë e po shtohen si në Shqipëri edhe në Kosovë.

Po kthehet në një trend, një fenomen i zakonshëm dhe një rrugë e thjeshtë që vajzat zgjedhin për të fituar para.

I njëjtë është rasti që do t’ju paraqesim më poshtë. Në të tregohen bisedat e një djali me një vajzë të quajtur Megi, e cila vetofrohet për të kryer marrëdhënie seksuale me djalin kundrejt shumës prej 50 eurosh.



Vajza, e cila thotë se jeton në Kosovë, i kërkon djalit të panjohur t’i dërgojë 20 euro në mënyrë që ajo të vijë në Shqipëri dhe “të mbarojë punë”, si dhe 10 euro për të mbushur telefoni, por në asnjë moment nuk pranon të hapë kamerën dhe të bisedojë me të saponjohurin në Facebook.



Nuk mund të themi me siguri nëse pas këtij profili fshihet një femër e vërtetë që shet veten kundrejt 50 eurove, apo një mashkull me profil fallco që do të përfitojë para, ama biseda është e rëndomtë dhe tipike mes vajzave të shumta që fshihen pas emrit “Megi” apo ndonjë emri tjetër dhe që bëjnë të tilla kompromise./joq