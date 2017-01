Doli për të festuar Vitin e Ri, djalit në Tiranë i ndodh ajo që nuk e priste

Teksa akrepat e minutave dhe sekondave dalëngadalë po bashkoheshin me njëri-tjetrin, shumë të rinj dhe të reja dolën në sheshin ”Nënë Tereza” për të festuar ardhjen e 2017.

Por siç mund edhe të pritej jo çdo gjë shkoi në mënyrën perfekte. Kishte edhe nga ata që kishin zgjedhur pikërisht mbrëmjen e djeshme për të nisur aksionin e vjedhjes dhe sulmit ndaj qytetarëve.

”I them atij personit që më theu xhamin e makinës. Përpara se të thyeja xhamin tim, kishte thyer 5 xhama të tjerë. Kishe marrë 6 çanta grash, po me timen çfarë pate? Nuk kishte asgjë aty, as 5 lekësh. Ma prishi natën.”