Vizitë historike e anijes ikonë të marinës amerikane USS Mount Whitney në Portin MBM, Porto Romano
Porti MBM në Porto Romano ka pritur për herë të parë një nga anijet më të mëdha komanduese të ushtrisë amerikane, USS Mount Whitney (LCC-20), duke shënuar një moment historik jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin.
USS Mount Whitney është një nga dy anijet komanduese më të mëdha të forcave detare amerikane dhe vizita e saj në Shqipëri tregon qartë rëndësinë gjeostrategjike të vendit tonë dhe kapacitetet e reja të infrastrukturës portuale.
Ky është rasti i parë që një anije e këtyre përmasave ankorohet në një port shqiptar. Porti MBM, pjesë e investimeve të Kastrati Group, ka arritur të tregojë se zotëron kapacitetet dhe infrastrukturën e nevojshme për të përballuar lundrime të tilla madhore.
Si porti më i madh në Shqipëri, MBM shërben si pikë hyrëse e Korridorit VIII nga Deti Adriatik, duke u konsoliduar gjithnjë e më shumë si një nyje e rëndësishme logjistike jo vetëm për ekonominë shqiptare, por edhe për tregtinë rajonale.
Gjithashtu, ankorimi i anijes USS Mount Whitney është një “certifikim” sigurie për infrastrukturën dhe kapacitetet menaxhuese të Portit MBM, duke rritur gjithnjë e më shumë rolin dhe imazhin e Shqipërisë si një partner i denjë i NATO-s.
Investimet e vazhdueshme në infrastrukturë dhe proceset operuese të realizuara nga Kastrati Group e kanë kthyer këtë port në një standard të ri për transportin dhe logjistikën në vend dhe rajon.
Vizita e USS Mount Whitney është një tregues i qartë se Porti MBM tashmë është gati të mirëpresë anije të mëdha ushtarake dhe tregtare, duke e pozicionuar Shqipërinë në një hartë më të gjerë bashkëpunimi ekonomik, logjistik dhe gjeostrategjik.