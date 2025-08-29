Vera plot argëtim & muzikë, One Albania përkrah festivalet dhe traditën shqiptare
Menusë së plotë turistike në vend me diellin e nxehtë, detin mesdhetar, ushqimin e mirë, hiret e trashëgimisë kulturore dhe bukurive natyrore, këtë verë nuk i ka munguar as shija e festivaleve të muzikës dhe eventeve artistike.
Nga rrugët me kalldrëm të Shkodrës, te takimet elegante, plot modë dhe muzikë xhaz të kryeqytetit, nga oborret e ngrohta të Përmetit dhe Librazhdit e deri në ujërat bruz të Sarandës, One Albania ka qënë bashkudhëtare e aktiviteteve që kanë gjallëruar ditët e sezonit veror.
Pak vende arrijnë të përcjellin shpirtin artistik dhe energjik të Shqipërisë si Shkodra, dhe këtë verë, skenat dhe sheshet e saj ishin plot. Seria e koncerteve në zemër të Gjuhadolit, festa plot aktivitete e Liqenit në Shirokë, rimet e Vala Fest dhe muzika e mirë me hitet e përjetshme italiane dhe ato vendase në “Festën e dy Popujve” sollën hare dhe dëfrim në mbrëmjet shkodrane.
Falë mbështetjes së liderit të telekomunikacionit, kryeqytetasit shijuan një mbrëmje elegance dhe trashëgimie kulturore në Muza Competition 2025. Ndërsa për të gjithë artdashësit Korpusi Universitar u kthye në një spektakël plot ngjyra, tinguj, emocione dhe energji të jashtëzakonshme në edicionin e 12-të të Takimit të Xhazit.
Kush nuk kishte shijuar ende glikotë e famshme përmetare, por edhe një mori me ushqime dhe prodhime tradicionale mund t’i provonte nga duart e gjysheve, në “Festivalin e Nonave” që u zhvillua në qytetin e Përmetit.
Vendtakim për ëndërrimtarët dhe eksploruesit këtë muaj të ngrohtë gushti ishte Parku Kombëtar i Shebenikut, i cili ofroi një shfaqje mahnitëse qiellore. “Shiu i yjeve” ishte togfjalëshi më i dëgjuar prej vizitorëve, të cilët falë përkrahjes së One Albania, edhe këtë vit patën mundësi të gjurmonin yjësi dhe vëzhgonin planete në qiellin e kthjellët të Librazhdit.
One Albania ishte shoqëruesi i besuar i shqiptarëve, por edhe vizitorëve të huaj, në çdo arratisje verore. “Si Saranda”, varka që transporton vizitorët në plazhe të paprekura përgjatë vijës bregdetare më të bukur në vend i besoi lidhjen liderit të telekomunikacionit One Albania.
Nga muzika te astronomia, nga trashëgimia te bregdeti, lideri i telekomunikacionit mbetet i angazhuar për të lidhur njerëzit në mënyra argëtuese e produktive. Përtej rrjetit të qëndrueshëm dhe teknologjisë së avancuar, kompania është një partner aktiv në jetën sociale dhe kulturore të vendit, duke e kthyer komunikimin në një përvojë me vlerë.