Eksperti i Real Estate, brokeri i licensuar Gjin Gjoka: “Çmenduri, çmimet e qirave në Tiranë...!”
Në një deklaratë, eksperti i Real Estate dhe broker i licensuar i Billion G&G Group, Gjin Gjoka, ka folur së fundmi sa i përket çmimeve të qirave në Tiranë.
Sipas kësaj deklarate zoti Gjoka shprehet së pari se situata është aktualisht shumë e rëndë sidomos kur vjen fjala te studentët që kërkojnë shtëpi me qira.
Përgjithsisht apartamentet ditët e sotme kërkohen në vlera 350-450 euro në muaj, por vlerat e vërteta të apartamenteve sot shkojnë në çmime shumë më të larta.
Nëse do të flisnim për apartamente në zonën e Bllokut, vlerat do të ishin në 1300-1700 € / muaj; në Liqenin e Farkës vlerat momentale variojnë nga 1300-1400 € / muaj.
Sipas zotit Gjoka, do të ishte e pamundur të flisnim për vila me qira, pasi çmimet e këtyre të fundit arrijnë në vlera shumë të larta të papërballueshme sidomos për djem e vajza të rinj studentë.
Po ashtu në këtë deklaratë të brokerit të licensuar Gjin Gjoka, në Tiranë rreth 20,000 apartamente janë të mbyllura.
Këto apartamente nuk paguajnë taksa, nuk kanë mirëmbajtje si dhe as administrim, apo pastrim, por vetëm çmime stratosferike.
Për shkak të kësaj situate, vetëm një përqindje e ulët e apartamenteve në Tiranë jepen momentalisht me qira.
Së fundmi, në deklaratën e tij eksperti i Billion G&G Group, u ka bërë thirrje pronarëve të apartamenteve në Tiranë, të zgjedhin kompaninë Billion G&G Group për konsulta reale falas për të dhënë apartamentet e tyre në kohë rekord, e për të mos zgjedhur çmime të fryra që do të sillnin bllokimin e pronës me vite.
Nuk duhet harruar, se çdo mbyllje e pronave, pason në dekompozimin e një apartamenti, apo të pajisjeve që një pronë ka.
Andaj, për lehtësi dhe sukses zoti Gjoka shprehet se Real Estate që është shpërblyer me çmimin si kompania me shërbimin më të mirë në vend vetëm një vit më parë, Billion G&G Group, është kompania që duhet të zgjidhni për të arritur blerje, shitje apo dhënie me qira të sigurta në vend.
