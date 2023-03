Telefonat po ndryshojnë: Ja si do të duken celularët në të ardhmen

Telefoni celular ka evoluar bashkë me ne dhe tani ne mbajmë në duart tona smartfonë dinamikë, të cilët shërbejnë shumë më tepër sesa përdorimi i thjeshtë i të folurit.

Celularët “inteligjentë” janë “aleatë” të vërtetë në jetën e përditshme, pasi na ndihmojnë të qëndrojmë të lidhur pavarësisht distancave, kemi mundësinë të kërkojmë informacion me disa prekje dhe na kujtojnë atë që është e rëndësishme për ne.

Dhe ndërkohë që jetojmë kërcimet e teknologjisë, nuk mund të mos pyesim veten se çfarë do të shohim më pas, pra si mund të duken celularët e së ardhmes. Mostrat e para përfshijnë celularë që palosen ose… zgjaten, ndërkohë që ka edhe raporte për celularë që mund të vishen, të karikohen nga dielli ose era, madje edhe tatuazhe të lëvizshme.

Telefonat celularë pa karikues në të ardhmen?

Nëse jeni ndër ata që shpesh harrojnë të karikojnë celularin, atëherë problemi juaj do të zgjidhet në të ardhmen, pasi celularët nuk do të kenë nevojë për karikimin e sotëm.

Tashmë në Tesla e Elon Musk, është duke u projektuar një smartphone me emrin “P”, i cili do të pajiset me një bateri që do të ngarkohet me energji diellore.

Shpejtësi të reja me 6G

Siç sugjeron emri i tij, 6G i referohet gjeneratës së gjashtë të lidhjes celulare. Ndërsa 5G aktual nuk është ende i disponueshëm në çdo pajisje, kompania gjigante ka nisur tashmë testet e para të 6G.

Nga pikëpamja praktike, ardhja e tij do të nënkuptojë shpejtësi shumë më të shpejtë të internetit, shkarkim dhe ngarkim të përmbajtjes në sekonda, efikasitet më të mirë të energjisë dhe vonesë edhe më të ulët.

Telefonat inteligjentë të palosshëm po vijnë

Telefonat inteligjentë të palosshëm janë telefonat celularë inteligjentë të palosshëm që tashmë janë në qarkullim.

Për shembull, Samsung Galaxy Z Flip4 është një smartphone mbresëlënës me madhësi të plotë që paloset për t’u futur në xhepa të vegjël. Ai vjen me një ekran kryesor 6.7″ Dynamic AMOLED 2X 120Hz me rezolucion Full HD+ Infinity-O. Ekrani i dytë (i jashtëm), është 1.9″ Super AMOLED 60Hz.

Ka një procesor të fuqishëm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm), i cili i kombinuar me 256 GB hapësirë ​​ruajtëse dhe 8 GB RAM LPDDR5 ofron shpejtësi të lartë dhe performancë të qetë në kryerjen e shumë detyrave, lojërave dhe madje edhe transmetimit të drejtpërdrejtë në të njëjtën kohë.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB 128GB Grafit

Ekrani i tij i brendshëm është bërë nga xhami ultra i hollë Samsung ultra i hollë i cili është një zgjidhje për ekranet fleksibël. Është bërë me kornizën më të fortë të aluminit që mbron bashkimin.

Fleksibiliteti është vetëm një nga pikat e forta të tij. Ai gjithashtu përmban një sistem të dyfishtë kamerash për fotografi me pamje profesionale, falë një sensori 12MP 123° F2.2 (Ultra-Wide), 12MP Dual Pixel OIS, F1.8 (Wide-Angle) dhe një sensor 10MP F2.4 përpara. -kamera e brendshme përballë.

Në të njëjtën logjikë, por me një dizajn paksa të ndryshëm, shohim Samsung Galaxy Z Fold4, një smartphone i fuqishëm që kthehet në një tablet me ekranin e brendshëm multifunksional 7.6” Dynamic AMOLED 2X me një shpejtësi rifreskimi 120 Hz.

Elementet e tij të rafinuar të dizajnit dhe detajet elegante krijojnë një formë edhe më të guximshme, simetrike, ndërsa kornizat e vogla ju japin një përvojë më të mirë shikimi.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G 12GB 256GB Gri Jeshile

Është ndërtuar me qëndrueshmëri të shtuar për përdorim të pakujdesshëm gjatë gjithë ditës. Është i mbrojtur nga goditjet e jashtme por gjithashtu ka mbrojtje të shtuar në pikën ku paloset ekrani.

Përveç kësaj, ai ka Corning Gorilla Glass Victus dhe Armor Aluminum më të qëndrueshëm për rezistencë më të madhe ndaj rënieve.

Përveç veçorive të tij unike, kamerat e tij të shumta funksionojnë në mënyrë perfekte me ekranet e tij për t’ju dhënë shkrepje unike çdo herë.

Përveç këtyre, Samsung tashmë ka nisur të dizenjojë një celular që… “shtrihet”. Kohët e fundit kompania prezantoi një ekran fleksibël, i cili është bërë nga një material fleksibël i projektuar posaçërisht, i njohur gjithashtu si elastomer.

Ekrani që do të rezultojë nga përpunimi përfundimtar i tij do të jetë në gjendje të shtrihet në çdo drejtim dhe të përdoret si një pajisje fleksibël e veshur, të cilën do ta “mbajmë” në dorë ose kudo tjetër që na përshtatet.