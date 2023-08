Shtatori vjen plot me surpriza në Skyshowtime

Meqenëse vapa e verës gradualisht ia lë vendin mprehtësisë së vjeshtës, nuk ka nevojë të mërzitemi për fundin e ditëve të pushimeve. Sky Showtime është këtu për të siguruar që udhëtimi juaj argëtues të vazhdojë me një listë të jashtëzakonshëm shtatori që do t'ju mahnisë dhe do t'ju emocionojë. Nga premierat e reja të shfaqjeve televizive deri tek rikthimi i serialeve tuaja të preferuara dhe një përzgjedhje e kuruar e filmave të suksesshëm, përgatituni për netë argëtuese që do t'ju mbajë të mbërthyer në ekranet tuaja gjatë gjithë muajit.

Spiunazh me skena plot aksion dhe të qeshura të paharrueshme

Nisja e emocioneve është premiera e "Emri i koduar: Annika". I vendosur në zemër të Evropës së Luftës së Ftohtë, ky thriller tërheqës spiunazhi ndjek Annikën, një përkthyese e re dhe e shkëlqyer ruse në Ambasadën Britanike. Askush nuk e di se ajo ka një jetë të dyfishtë si spiune duke punuar në operacione të fshehta për Shërbimin Informativ Sekret Britanik. Me një rrjet të ndërlikuar spiunazhi, rreziku dhe dilemash personale, "Emri i koduar: Annika" premton të jetë një udhëtim me intriga dhe pasiguri.

Shtimi i një doze të qeshur në përzierje është "Poker Face". Ky serial komedi me ndarje anash ndjek jetën e Sam Thompson, një lojtar i pafat, i cili aksidentalisht bëhet një garues në një shfaqje lojërash pokeri me vlera të larta. Ndërsa Sam lundron nëpër sfidat absurde të shfaqjes, ai zbulon se nuk është i vetmi që ka sekrete për të fshehur. Me veprime gazmore, aleanca të papritura dhe shumë fytyra pokeri, kjo shfaqje garanton të qeshura. Bashkohuni me udhëtimin e paparashikueshëm të Sam duke filluar nga 12 shtatori.

Seriale që rikthehen për fansat e tyre

Për ata që e kanë ndjekur me padurim dramën magjepsëse të "Django", pritja ka marrë fund. Historia e kërkimit të Xhengos për hakmarrje dhe misioni i tij për t'u ribashkuar me vajzën e tij vazhdon me kthesa edhe më të mëdha. I vendosur në perëndim të egër të Teksasit, "Django" premton të japë pezullim të shtuar, momente emocionale dhe një thellim të komplotit të ndërlikuar. Nëse nuk e keni filluar ende këtë udhëtim emocionues, ndiqni episodet e mëparshme dhe akordohuni për sezonin e ri që fillon më 18 shtator.

Dhe të mos harrojmë "Fituesin". Ky serial emocionues vazhdon të ndjekë jetën e Alex Turner, një ish-producent të muzikës që gjen qëllim të ri në mentorimin e talenteve të rinj. Ndërsa ai lundron sfidat e industrisë së muzikës dhe i jep mençurinë e tij gjeneratës së ardhshme, "Fituesi" eksploron temat e rritjes, elasticitetit dhe fuqisë së mentorimit. Bashkohuni me udhëtimin e Alex-it ndërsa ai vazhdon të frymëzojë dhe të bëjë ndryshimin, duke filluar nga 25 shtatori.

Filma Blockbuster për Net të paharrueshme

Shtatori në Sky Showtime nuk ka të bëjë vetëm me shfaqje televizive. Është gjithashtu për t'ju sjellë një përzgjedhje të jashtëzakonshme të filmave të suksesshëm. Bëhuni gati për një eksperiencë plot adrenalinë me "Trokitni në kabinë", ku një arratisje në dukje e pafajshme e fundjavës kthehet në një luftë për mbijetesë. Nëse jeni adhurues i fantazisë dhe aventurës, "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" duhet ta shikoni, pasi një grup hajdutësh nis një kërkim epike. Dhe për ata që duan një histori të vërtetë magjepsëse, "Cocaine Bear" paraqet një histori krimi, droge dhe një takim të papritur me jetën e egër.

Pavarësisht nëse jeni adhurues i spiunazhit, komedisë, dramës ose aksionit, formacioni i shtatorit i Sky Showtime ka diçka që rezervon për ju. Pra, shënoni kalendarët tuaj, përgatitni ushqimet tuaja dhe përgatituni të zhyteni në një botë argëtimi që do t'ju mbajë të argëtuar gjatë gjithë muajit. Rregjistrohu dhe le të fillojë shikimi i qejfeve të shtatorit!