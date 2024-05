Prodhuesit shpjegojnë saktësisht se si kanë ndryshuar kamerat e iPhone 14 Pro

Me serinë iPhone 14 Pro pothuajse të disponueshme për klientët, një nga aplikacionet më të rëndësishme të kamerës së palëve të treta të iPhone, Halide, është rikthyer me artikullin e tij paraprak në lidhje me ndryshimet e harduerit. Ja çfarë duhet të dini nga specialistët e kamerës për iPhone 14 Pro të ri.

Ndërsa Sebastiaan de With i Halide vlerëson hapin tjetër të fotografisë me iPhone 14 Pro të ri, ka disa ndryshime të rëndësishme të kontekstit dhe harduerit që në fakt janë një hap prapa.

Për shembull, kamera kryesore është ajo që sheh ndryshimet më të mëdha. Me një lente 2mm më të gjerë, hapja është më e vogël, më e ngadaltë që do të thotë se lentet mbledhin më pak dritë se sensori i gjeneratës së mëparshme. Me shpjegimin se "kjo ndoshta ishte e nevojshme për të punuar me një sensor më të madh".

Por ndërsa ky mund të jetë një problem, Halide pret që kamera Wide të mbledhë deri në 20% më shumë dritë në krahasim me kamerën e vitit të kaluar, falë madhësisë së saj më të madhe.

Halide është habitur “nga përmirësimi në gamën ISO të sensorit të kamerës. Duke pasur parasysh se vlerat e larta ISO shoqërohen me më shumë noise, ka shumë të ngjarë që kjo gamë ISO të bëhet e mundur nga mënyra se si sensori i tij me rezolucion më të lartë kombinon 4 pikselë në një, redukton shumë zhurmën(noise).”

Ekspertët e kamerës Halide theksojnë gjithashtu se përdoruesit nuk mund të shkrepin në mënyrën fillestare JPG 48 MP dhe është e paqartë nëse aplikacionet e palëve të treta do të jenë në gjendje ta anashkalojnë këtë kufizim. Nëse jo, atëherë përdoruesit do të kenë vetëm zgjedhjen e përdorimit të opsionit ProRAW për imazhe të plota 48MP.

Një ndryshim tjetër i harduerit është se distanca e fokusit ka bërë një hap prapa nga 150 mm(5,9 inç) në 200 mm(7,8-inç). Ndërsa lentet Telephoto janë të pandryshuara nga një perspektivë harduerike, lentet Ultra Wide shohin një pabarazi parametrash.

E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, kamera e përparme gjithashtu mori pritshmëri pozitive me fokusin e ndryshueshëm dhe fokusimin automatik, plus një përmirësimi në aperturë. Halide thotë se ende duhet të shohë "sa ndryshim ose nevojë ka për fokusim automatik".