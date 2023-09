Pas gati 3 dekadash, arrestohet autori i vrasjes së reperit Tupac në vitin 1996

Pas gati rreth tre dekadash, policia e Las Vegasit ka arrestuar një prej autorëve të dyshuar për vrasjen e reperit më të famshëm të viteve ’90, Tupac Shakur.

Duane Keith Davis, i njohur si "Keffe D" është i vetmi i dyshuar i gjallë, ndërsa tre bashkëpunëtoret e tij që bënin pjesë në të njëjtën bandë, kanë vdekur. Legjenda e hip-hop-it u qëllua katër herë gjatë të shtënave me makinë në Las Vegas në vitin 1996.

Duane Keith Davis do të dalë në gjykatë në ditët në vijim. Sherifi i Departamentit të Policisë Metropolitane të Las Vegas, Kevin McMahill tha se familja e reperit Tupac Shakur ka pritur 27 vjet për drejtësi dhe se hetimet për një kohë kaq shumë të gjatë më në fund zbardhën vrasjen.

"U deshën orë të panumërta, vërtet dekada punë nga burrat dhe gratë e seksionit tonë të vrasjeve për të arritur këtu ku jemi sot," tha ai gjatë një konference shtypi të premten. "Ndërsa unë e di se ka pasur shumë njerëz që nuk besuan se vrasja e Tupac Shakur ishte e rëndësishme për këtë departament policie, unë jam këtu për t'ju thënë se thjesht nuk ishte kështu. Nuk ishte rasti atëherë dhe nuk ishte rasti sot.”

Policia tha se një përleshje në kazino në të cilën ishin përfshirë Tupac dhe nipi i Davis Orlando Anderson çoi në vrasjen e reperit. Shtëpia e Davis në Henderson u kontrollua në korrik si pjesë e hetimit të vazhdueshëm të Departamentit të Policisë Metro të Las Vegas për vrasjen e Tupac.

Policia beson se Duane Keith Davis orkestroi një plan për të kryer krimin me disa persona të tjerë. Një juri e madhe paditi Davisin me akuzat për vrasje me përdorimin e një arme vdekjeprurëse në lidhje me vrasjen e vitit 1996.

"Duane Davis ishte thirrësi i qëlluar për këtë grup individësh që kryen këtë krim dhe ai orkestroi planin që u krye për të kryer këtë krim," tha Lt. Jason Johansson i Departamentit të Policisë Metropolitane të Las Vegas.

Edhe nëse Davis nuk ishte ai që qëlloi Shakurin, sipas ligjit të Nevadës ai ende mund të akuzohet për vrasje.

“Pra, nëse ke ndihmuar dikë të kryejë një krim, mund të jesh po aq fajtor”, tha Wolfson.

Shakur ishte vetëm 25 vjeç kur vdiq. Ai vdiq më 13 shtator 1996, një javë pasi u qëllua katër herë në makinën e tij ndërsa priste në semafor të kuq.

Në një raport të veçantë, ABC News citoi një zyrtar të lartë ligjor i cili konfirmoi se një i dyshuar ishte arrestuar në lidhje me vrasjen e Shakurit dhe se akuzat do të shpalleshin të premten pasdite.

Vdekja e reperit, një nga më të vlerësuarit në hip-hop, ka frymëzuar disa dokumentarë. Shakur shiti më shumë se 75 milionë disqe në mbarë botën, duke shijuar suksesin e top-listave me hite, duke përfshirë California Love, All Eyez On Me dhe Changes.