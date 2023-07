One Albania kryeson raportin e standardit të shpejtësisë MNO nga SpeedChecker

Në raportin e fundit të SpeedCheecker MNO Speed Benchmark, One Albania doli si kompania me shërbimin më të mire të testuar, duke vendosur një standard të ri për shpejtësinë e rrjetit celular në vend. Raporti, i bazuar në një grup të gjerë prej 17,732 personash nga e gjithë Shqipëria, mati si shpejtësinë e shkarkimit ashtu edhe të ngarkimit në teknologji të ndryshme të aksesit në radio (3G, 4G dhe 5G aty ku ka).

Sipas të dhënave, One Albania shfaqi shpejtësi mesatare të shkarkimit prej 37,47+/-0,63 Mbps, duke tejkaluar ndjeshëm konkurrentët e saj në treg. Kjo arritje thekson angazhimin e One Albania për të ofruar lidhje të besueshme dhe me shpejtësi të lartë për klientët e saj.

Gjetjet e raportit zbuluan gjithashtu se One Albania shfaqi shpejtësi të lartë ngarkimi, mesatarisht 12.78+/-0.30 Mbps. Këto shpejtësi u mundësojnë përdoruesve të ngarkojnë pa probleme përmbajtje duke përmirësuar përvojën e përgjithshme të përdoruesit.

Duke testuar të gjithë spektrin e teknologjive të disponueshme të aksesit në radio, SpeedCheecker siguroi një vlerësim gjithëpërfshirës të performancës së MNO-ve. Performanca e qëndrueshme e One Albania në gjenerata të ndryshme të rrjeteve celulare nënvizon përkushtimin e tyre për të ofruar lidhje të besueshme dhe të shpejtë në të gjithë vendin.

Rezultatet e raportit të SpeedCheecker shërbejnë si një testament për përpjekjet e vazhdueshme të One Albania në zhvillimin e infrastrukturës dhe optimizimin e rrjetit. Ndërsa përdoruesit mbështeten gjithnjë e më shumë në rrjetet celulare për qëllime të ndryshme, duke përfshirë biznesin, edukimin dhe argëtimin të One Albania i pozicionon ata si një lojtar kryesor në peizazhin e telekomunikacionit të Shqipërisë.