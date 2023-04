Nuk do t'ju shkonte mendja kurrë, ja kuptimi i logos së Snapchat

Nëse keni pyetur ndonjëherë veten pse logoja unike e Snapchat është ajo, nuk jeni vetëm. Logoja ikonë ka tërhequr vëmendjen që nga fillimi i platformës në 2011. Dhe që atëherë, dizajni, i cili përmban një skicë të një fantazme të vendosur në një sfond të verdhë, nuk ka ndryshuar shumë.

Sigurisht, logoja është një nga më të njohurat në mbarë botën falë popullaritetit të Snapchat, i cili krenohet me 375 milionë përdorues të përditshëm. Pra, saktësisht nga erdhi kjo logo? CEO i Snapchat, Evan Spiegel e ka zbërthyer atë.

Pjesa më e dukshme e logos së Snapchat është fantazma dhe ajo është projektuar nga vetë Speigel. Spiegel në fakt vizatoi skicën e thjeshtë të fantazmës pasi u frymëzua nga anëtari i Klanit Wu-Tang, Ghostface Killah.

Në fakt, fantazma ka një emër: Ghostface Chillah, sipas SlashGear. Speigel thuhet se e ka dizajnuar fantazmën përpara se të lançohej Snapchat, për aplikacionin paraardhës “Picaboo”. Picaboo funksionoi në mënyrë të ngjashme me Snapchat në atë që përdoruesit dërguan një foto që u zhduk me hapjen e saj. Me kalimin e viteve, dizajni fantazmë i Snapchat ka ndryshuar pak. Fillimisht, ajo kishte dy sy dhe një gjuhë të mbërthyer.

Me kalimin e viteve, dizajni u bë më minimal dhe përfundimisht u shndërrua në logon që njohim tani. Në lidhje me sfondin e verdhë, Speigel tha se e zgjodhi atë sepse asnjë logo tjetër nuk e përdorte atë ngjyrë në atë kohë. Të tjerë kanë spekuluar se Speigel zgjodhi të verdhën sepse është një ngjyrë e lehtë dhe argëtuese. Shkëlqimi i nuancës së verdhë të Snapchat tërheq sytë menjëherë nga logoja.