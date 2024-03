Nga 1 nëntori, WhatsApp, nuk do të funskionojë më në 53 modele telefonash iPhone dhe Android

Aplikacioni më i populluar WhatsApp do të ndalojë së funksionari në miliona telefona inteligjentë brenda pak javësh. Përdoruesit nuk do të kenë mundësi të kenë qasje në mesazhe, fotografi dhe video – nëse nuk veproni tani.

WhatsApp ka paralajmëruar përdoruesit e Android dhe Apple se ata duhet të përditësojnë urgjentisht softuerin e tyre, ose rrezikojnë të mos jenë në gjendje të përdorin aplikacionin.

Çdo vit sistemet operative ndryshojnë dhe zhvillohen, që do të thotë se nuk do të jetë më në gjendje të përdoret nga telefonat me versione më të vjetra. Këtë herë 53 telefonat inteligjentë do të preken nga përditësimi, i cili do të nisë nga 1 nëntori.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Modelet e telefonave inteligjentë me Android 4.0.4 ose më parë të instaluar do të bëhen të papajtueshme me WhatsApp, si dhe iPhone me iOS 9 ose të instaluar më herët.

Më poshtë është një listë e plotë e modeleve që janë prekur:

Galaxy Trend Lite

-Trendi i Galaxy II

-Galaxy SII

-Galaxy S3 mini

-Galaxy Xcover 2

-Galaxy Core

-Galaxy Ace 2

-Lenovo A820

-UMi X2

-Run F1

-THL W8

-iPhone SE

-iPhone 6S

-iPhone 6S Plus

Modelet e smartfonëve të mësipërm nuk do të marrin më përditësime sigurie dhe veçori të reja, që do të thotë se gradualisht do të ndalojnë së punuari.

Nëse keni një nga telefonat inteligjentë në listën e mësipërme, nuk do të keni zgjidhje tjetër veçse të merrni një pajisje të re, nëse akoma dëshironi të përdorni WhatsApp.faxweb.