iPhone 15 Pro i Apple thuhet se do të ketë ndryshime të mëdha.

Kompania ka përdorur karikuesin e Lightning për iPhone që nga viti 2012, por iPhone 15 dhe iPhone 15 Plus do të jenë të pajtueshëm me karikimin USB-C, sipas një raporti nga Bloomberg.

USB-C përdoret nga shumica e pajisjeve moderne, nga telefonat dhe tabletët Android. Do të thotë që do të mund të mbani një karikues që do të funksionojë me të gjitha pajisjet tuaja.

Ministrat nga vendet anëtare të BE-së dhanë miratimin përfundimtar për një ligj të përbashkët në fund të vitit të kaluar për përdorjen e karikuesit universal nga të gjithë llojet e pajisjeve.