Credins Smart Park, një pit stop i relaksit në natyrë!

Jetojmë në një botë me ritme frenetike ku çdo gjë është e aksesueshme, e larmishme dhe teknologjike. E tillë është edhe Tirana sot, metropoli i diversitetit, ku strehoet tradicionalia dhe modernia, e vjetra dhe e reja, qyteti i tranzicionit por edhe i transformimeve të mëdha. Kryeqyteti që përkufizohet nga ngjyrat e një historie mikse, që nga otomania e deri në atë post-komuniste, të cilat sot, kanë mbetur thjesht si copza kolane, memoriale.

Metropoli zhurmues, është në të njëtën kohë edhe ai qyteti piktores, ku shpesh atraksionet e ndërthura mes historisë, kulturës dhe kulinarisë mikse, mbetet një destinacion deri diku edhe “ekzotik” për vizitorët e huaj. Rinia është ajo pjesë e shoqërisë që i jep gjallërinë dhe frymën moderne qytetit, duke qenë gjithmonë të apasionuarit për të përqafuar trendet e kohës…

Tirana jonë, është sot qyteti ku përveç peshës së rëndësisë që i jep jetës artisktike-kulturore, është edhe vendi ku në fokus të vazhdueshëm ka përpjekjen për të krijuar një infrastrukturë edhe ekologjike. Përgjatë viteve të fundit, ka një ndërgjegjësim edhe nga grupet e interesit si: shoqërsië civile, institucioneve shtetërore dhe ato private, për të mbrojtur mjedisin dhe kontribuar në reduktimin e ndotjes mjedisore, një fenoment ky shqetësues global.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kështu, një ndër institucionet private ku mbrojtjen mjedisore, apo politika të tjera ndëgjegjësuese që rrisin mirëqënien, emancipimin dhe zhvillimin e komunitetit, është edhe banka Credins, e cila sot mund të themi që është kryefjala e ndryshimeve me impakt pozitiv.

Në 20 vjetorin e themelimit të saj, Credins bank vjen me risinë më të fundit, krijimin e parkut “Smart Credins”. Në bashkëpunim edhe me bashkinë e Tiranës, sot janë mbjellë 20 pemë, të llojeve qershi japoneze dhe lofata për ti shtuar kështu kryeytetit më shumë gjelbërim. Si një dhuratë për qytetarët e Tiranës, parku është konceptuar me tre stola për të qënë një vend relaksi për kalimtarët.

I ndërthurrur me nje dizajn elegant, ngjyra të natyrës, konceptualisht ky park është menduar të jetë jo vetëm një zonë relaksi por edhe funksional. Si një infrastrukturë mjedisore e ofruar në shumë vende të botës, çdokush do të këtë mundësinë për të lundruar në botën e internetit falas (free wi-fi), apo të karikojë telefonin.

Investimet e vazhdueshme të ndjekura nga Credins bank, në bashkëpunim edhe me partnerë të ndryshëm, për edukimin e një shoqërie me standarde Europiane, e profilizojnë atë si një bankë me karakter të fortë social. Kështu në këtë aspekt Credins bank çdo ditë e më shumë i jep prioritet çdo projekti që prekin fusha të ndryshme sociale, kulturore, mjedisore, arsimore, shëndetësore, etj. Inovacioni dhe teknologjia janë gjithashtu prioritet në Credins, duke pranuar se digjitalizimi është bërë tashmë pjesë e pandarë e përditshmërisë tonë.

Të shohësh që brezat e rinj rriten me kulturën e një qyteti që vazhdimisht pëson metamorfozën e zhvillimit, është misioni i çdo metropoli në botë. E tillë është edhe ajo e Tiranës tonë, një qytet që pulson me rritme të shpejta…