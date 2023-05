BE paralajmëron bllokimin e shitjes së iPhonave në Europë, kushti që duhet plotësuar

Bashkimi Evropian e ka paralajmëruar kompaninë Apple se në rast që do të kufizojë funksionalitetet e portit të mbushësit USB-C, mund t’ia ndalojë shitjen e pajisjeve në bllok, shkruan TechoNeës.

Vitin e kaluar, BE-ja miratoi një ligj që do të kërkojë që iPhone dhe shumë pajisje të tjera të karikimit të kabllove të pajisen me një port USB-C përpara se të shiten. Apple ka afat deri më 28 dhjetor 2024 për të respektuar ligjin, por kalimi nga Lightning në USB-C pritet të ndodhë me modelet iPhone 15 më vonë këtë vit.

Në shkurt, dolën informacione se Apple mund të planifikojë të kufizojë shpejtësinë e karikimit dhe funksionalitetet e tjera të kabllove USB-C që nuk janë të certifikuara sipas programit “Made for iPhone”.

Në përgjigje të këtyre spekulimeve, komisioneri evropian Thierry Breton i dërgoi Appleit një letër duke paralajmëruar kompaninë se kufizimi i funksionalitetit të kabllove USB-C nuk do të lejohet dhe do të parandalojë shitjet e iPhone në BE kur ligji të hyjë në fuqi, sipas deklaratës. Letra është marrë nga agjencia gjermane e lajmeve DPA, dhe raporti thotë se BE-ja e paralajmëroi Applein gjatë një takimi në mes të marsit.

Duke pasur parasysh se ka kohë deri në fund të vitit 2024 për të respektuar ligjin, Apple mund të vazhdojë ende me përfshirjen e një çipi në portin USB-C në modelet iPhone 15 më vonë këtë vit. Dhe me modelet e iPhone 16 që pritet të lansohen në shtator 2024, edhe ato pajisje do të jenë në treg përpara se ligji të hyjë në fuqi. Megjithatë, për kufizimin e funksionalitetit të portit të mbushësit USB-C nga Apple ka pasur vetëm raporte në media. Kompania ende s’ka reaguar.