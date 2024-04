BE jep miratimin përfundimtar, nga 2024 celularët dhe tabletët do kenë një karikues të ...

Këshilli i Ministrave të BE-së dha sot miratimin përfundimtar për Projektligjin e Përbashkët për Karikuesit.

Kjo do të thotë se nga 2024 industria e telefonave inteligjentë do të prodhojë një kabllo të njëtrajtshme karikimi për pajisjet mobile.

Nga 2024 nuk do të jetë më e nevojshme që te blejmë disa karkues për pajisje të ndryshme mobilare, çdo pajisje do të mund të rimbushet duke përdorur të njëjtin karikues.

Direktiva gjithashtu i lejon konsumatorët të zgjedhin nëse do të blejnë një pajisje të re me ose pa karikues. Kjo jo vetëm që do të kursejë paratë e konsumatorëve, por gjithashtu do të reduktojë mbetjet elektronike të lidhura me prodhimin, transportin dhe asgjësimin e karikuesve.

Me një shumicë dërrmuese prej 602 votash pro, përballë 13 kundër dhe 8 abstenim, Parlamenti Evropian miratoi rregulla të reja për një karikues universal për të gjithë telefonët dhe tabletat.

Nga vjeshta e vitit 2024, të gjithë qytetarëve evropianë do t’u duhet vetëm një karikues me hyrje USB të tipit C, për të rimbushur pajisjet e vogla elektronike; ndërsa në 2026-n, i njëjti karikues do të kthehet në normë për kompjuterëte tipit laptop.

“Të 14 kategoritë e produkteve që janë pjesë e këtij ligji; nga smartfonët tek kufjet e deri tek tabletat do të kenë një karikues të vetëm duke filluar nga vjeshta e vitit 2024”, u shpreh euro-deputeti socialist, Alex Agius Saliba.

Prodhuesit e pajisjeve elektronike i kanë rezistuar për vite me radhë presionit të BE-së për standardizimin e teknologjive. Ky vendim do t’i prekë të gjithë ata dhe në veçanti kompaninë amerikane “Apple”, që do ta ndjejë më shumë.

“Në thelb, kur bëhet fjalë për smartfonët, elefanti është “Apple”. Dhe që “Apple” të mund të shesë produktet e saj në tregun e përbashkët evropian duhet t’i bindet standardit USB-C nga viti 2024”, tha Alex Agius Saliba.

Qeveritë evropiane pritet të japin konsensusin final brenda muajit. Më pas, legjislacioni do të hyjë në fuqi. Vendet anëtare do të kenë më pas 12 muaj kohë për të ndryshuar rregulloren dhe në përfundim do ta aplikojnë atë.

Katër vjet pas hyrjes në fuqi të direktivës, Komisioni do të vlerësojë nëse kjo ndarje e shitjeve duhet të bëhet e detyrueshme.

Kategoritë e pajisjeve përkatëse.

Rregullat e reja do të zbatohen për një gamë të gjerë pajisjesh celulare:

– telefonat celularë

– tableta dhe lexues elektronikë

– kamera dixhitale dhe konzola për lojëra video

– kufje dhe altoparlantë portativë

– Minjtë dhe tastierat me valë

– Sistemet portative të navigimit