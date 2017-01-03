Microsoft sfidon Apple-n, ja pamjet e Surface Phone(Foto)
Shpikja më e re e Microsoft mësohet të jetë rivali i iPhone. Së fundmi janë postuar pamjet e reja të Surface Phone, i cili pritet të lansohet së shpejti.
Fotografitë e postuara në rrjetin më të madh social kinez Ëeibo – nga një profil i njohur në vend ka nxjerr në pah atë që duket të jetë një prototip i modelit të ri ri të telefonit nga Microsoft.
Surface Phone është një model i telefonit që është përfolur për një kohë të gjatë dhe tani me sa duket Microsoft është gati që linjës së re të pajisjeve Surface t’ia shtojë edhe telefonin. Më parë, Microsoft ka lansuar laptopët Surface Pro dhe Surface Book.
Drejtori i Microsoft Satya Nadella ka thënë së fundmi se pajisja e re mobile nga kompania do të mund të vijë së shpejti, ndërsa e la për tu nënkuptuar se Surface Phone mund të jetë “pajisje tejet e avancuar mobile”.
Muaji tetor i këtij viti pritet të jetë data e mundshme e lansimit të Surface Phone.