Zyrtare, pasuesi i Klopp, Liverpool firmos me trajnerin e ri

Arne Slot ka firmosur me Liverpool. Ka qenë klubi i The Reds që ka dhënë njoftimin, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, duke zyrtarizuar kështu pasuesin e Klopp. Slot ka nënshkruar një kontratë, të vlefshme për 3 sezone. Tekniku në fjalë vjen në Premier League pas një eksperience te Feyenoord, në Holandë.

“45-vjeçari bashkohet me Reds nga Feyenoord dhe merr frenat pas largimit të Jürgen Klopp. Slot do të fillojë punën me skuadrën kur të fillojë sezoni para-sezonal në korrik, me një udhëtim me tre ndeshje në SHBA, pjesë e përgatitjeve për 2024-25.

Trajneri i lindur në Holandë vjen pas tre sezoneve shumë të suksesshme me Feyenoord, gjatë të cilave ai i udhëhoqi ata drejt titullit të ligës në 2023 dhe u emërua Trajneri i Vitit në Eredivisie në dy raste” – shkruan klubi.